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Spor

WNBA'de birbirine rakip lezbiyen çift evlilik kararı aldı

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi WNBA'de Phoenix Mercury oyuncusu Brittney Griner, Tulsa Shock'ta forma giyen Glory Johnson'a evlilik teklifinde bulundu

19 Ağustos 2014 20:39

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi WNBA'de rakip takımlarda oynayan lezbiyen çift Brittney Griner ve Glory Johnson evlenme kararı aldı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Phoenix Mercury takımı oyuncusu Griner, sevgilisi Johnson’a evlilik teklifi yaparken çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

23 yaşındaki Griner iki aydır birlikte olduğu Tulsa Shock takımı oyuncusu 24 yaşındaki Johnson’a pırlanta yüzük ile evlilik teklifinde bulundu.

Çift böylelikle basketbol tarihinde nişanlanan ilk rakip takım oyuncuları oldu. Griner ve Johnson nerede ve ne zaman evleneceklerini henüz açıklamadılar.

 

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