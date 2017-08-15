WN: ABD'de sağcı terör tehlikesi artıyor

Frankfurter Rundschau'da yer alan yorumda ABD Başkanı Donald Trump'ın Charlottesville'deki aşırı sağcı eylemlerle ilgili tutumundan bahsedilirken, ABD'yi çevreleyen çeşitli sorunların yeterince gündeme getirilmediğine vurgu yapılıyor:

"Trump Charlottesville'deki ırkçı şiddeti yeterince eleştirmedi ve böylece ırkçıları destekledi, ki onlar da buna memnun oldular. Trump aynı şekilde yangına körükle gitti ve bunu yapmamalıydı. ABD'deki ırkçıların sayısının son yıllarda artış gösterdiğinden bahseden pek kimse yok. Aynı şekilde azınlıklara yönelik şiddet içerikli suçlar da artıyor. Afroamerikalıların ve Hispaniklerin baskıya maruz kalıyor oluşunun yapısal nedenlerinden de pek kimse bahsetmiyor. ABD toplumunun yine son yıllarda artarak bölünmesinin nedenleriyle ilgili olarak da aynı şekilde az tartışılıyor."

Münster'de yayınlanan Westfälische Nachrichten'daki yorumda da ABD'deki aşırı sağcı hareketlerin Trump'ın söylemleri çerçevesinde güçlenebileceğine değiniliyor:

"Tehlike ne? Tüm bunlar son dönemde yalnızca arka planda aktif olan, küçük, çoğunlukla tuhaf hareketlerdi. Şimdiyse uzmanlar şundan emin: Donald Trump bunların görüşlerinin artık 'usturuplu' olduğu izlenimini uyandırdıkça, popülerleşecekler ve daha aktif olacaklar. Yeni sağcı terör saldırıları tehlikesi artıyor."

Reutlinger General-Anzeiger'daki yorumda, Donald Trump'ın Çin ve Kuzey Kore'yle ilgili tutumuna eleştiri yöneltiliyor:

"Donald Trump, Çin'in ticaret politikasına yönelttiği tehditlerle, Asyalı büyük gücü şimdi, özellikle ihtiyaç duyduğu zamanda kendine yabancılaştırıyor. ABD Başkanı, stratejisinin ters tepmemesi için dikkatli olmak zorunda. Yoksa ABD kendini yakın zamanda Kuzey Kore'yle askeri bir anlaşmazlık içinde olmasa da, Çin'le bir ticari savaş içerisinde bulabilir."

Nürnberger Nachrichten'da yer alan yorumdaysa Donald Trump ve ekibinin Rusya bağlantısıyla ilgili söylentiler masaya yatırılıyor:

"ABD Başkanı'nın dün sabah yeniden Twitter'da tüm dünyaya açtığı bitip tükenmeyen yaylım ateşi, bir konuyu büyük oranda es geçti: Özel savcı Robert Mueller'in kendisinin Rusya bağlantılarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmaya başkan son birkaç gündür hiç değinmedi. Trump'ın bu aksiyonu ateşlemesinin asıl nedeni de pekala Rusya meselesi olabilirdi. Belli ki Beyaz Saray'da sinirler bozuk. Ama Başkan dünyanın yarısını ateşe verse de bu skandaldan kurtulamaz."

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DW, BÜ/BÖ