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Dünya

WMO: 2017 tarihteki en sıcak yıllardan biri olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2017'nin, tarihteki en sıcak "üç yıldan biri" olabileceği uyarısında bulundu

06 Kasım 2017 19:52

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2017\'nin, tarihteki en sıcak \"üç yıldan biri\" olabileceği uyarısında bulundu.
WMO\'nun açıklamasına göre, 2017 yılında ölçülen sıcaklık rekor bir seviyeyle, tarihte ölçülen en sıcak üç yıldan biri olabilir.
Bilim insanları, şiddetli bir şekilde devam eden \"insan aktivitelerinin\" ısınmayı arttırdığını ve bu yıl boyunca birçok yerde görülen \"olağanüstü hava koşullarının\" iklim değişikliğinin bir işareti olduğuna dikkat çektiler.
WMO araştırmacıları, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında bugün Bonn\'da başlayan İklim Değişikliği Konferansı\'nda (COP23) Küresel İklim Raporu\'nu açıkladı.
WMO\'nun geçen hafta yayınladığı sera gazı emilimi raporundan bir hafta sonra açıklanan yeni raporda yalnızca Ocak ve Eylül ayları arasındaki düzeyler yer alırken, endüstri öncesi seviyelere göre bu yıl küresel sıcaklık değeri 1.1 derece artış gösterdi.
Rapora göre, 2015 yılındaki verilerle çatışan 2017 değerleri, dünya tarihindeki en yüksek ikinci veya üçüncü düzeyleri gösteriyor.
WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, \"Hava sıcaklığı rekorlarında son üç yıl, en sıcak üç yıl oldu\" dedi ve ekledi:
\"Bu durum, uzun süreli ısınma akımıyla ilgili. Bu sene Asya\'da görülen 50 derecelik sıcaklıklar, Karayip ve Atlantik\'te gerçekleşen ve İrlanda\'ya kadar ulaşan korkutucu kasırgalar ve Doğu Afrika\'da birçok insanı evlerinden taşınmaya zorlayan musonlar gibi birçok olağanüstü hava koşullarıyla uğraştık.
\"Bu olayların bir çoğu, araştırmalar tamamlandıktan sonra, insan aktivitelerinin yol açtığı sera gazı emilimlerinin iklim değişikliği üzerindeki etkisini gösterecek.\"
El Niño olarak bilinen ve Pasifik Okyanusu\'nda beklenmedik sıcaklık artışlarını gözlemleyen iklim şablonu, 2016 yılında sıcaklıkların normalden 0.56 derece arttığını belirtmişti.
Bu yıl El Niño şablonu olmadan sunulan rapor, COP23\'teki ülke temsilcilerinin iklim değişikliğiyle baş etmek için daha acil davranması gerektiğinin altını çiziyor. (Fotoğraflı)

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