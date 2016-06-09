Wiz Khalifa ve Amber Rose, boşanmalarını striptiz kulübünde kutladı

32 yaşındaki ABD'li oyuncu ve model Amber Rose ile hip hop dünyasının önemli isimlerinden Wiz Khalifa boşandı. 'Arkadaşça ayrıldık' diyen çift, boşanmalarını striptiz kulübüne giderek kutladı. Amber Rose boşanma sonrasında eski eşinden yaklaşık 3 milyon TL tazminatın yanı sıra, oğlu için her ay 43 bin TL'ye yakın nafaka alacak.

28 yaşındaki ABD'li rapçi Wiz Khalifa ile 32 yaşındaki ABD'li oyuncu ve model Amber Rose boşanma kararlarını striptiz kulübüne giderek kutladı. 3 yaşında Sebastian adında bir oğulları olan çift, oğullarının bu karardan etkilenmemesi için tüm kararları birlikte aldı ve 'arkadaşça ayrıldık' diyerek soluğu Los Angeles'ta bulunan Ace of Spades adında bir striptiz kulübünde aldı.

TMZ'nin haberine göre, Amber Rose boşanma anlaşmasına göre Khalifa'dan 1 milyondolar (yaklaşık 3 milyon TL) tazminatın yanı sıra, oğlu Sebastian'ın bakımı için ayda 14 bin 800 dolar (yaklaşık 43 bin TL) de nafaka alacak. Çift, boşanmadan sonra çocuklarının velayetini de paylaştıklarını duyurdu.

Wiz Khalifa ise Pensilvanya'da bulunan evi ve 10 arabadan oluşan koleksiyonunu koruyabilecek.

"Anne oldum diye kadın olamayacak mıyım?"

Amber Rose boşanmadan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sanırım ikimiz de hayattan başka şeyler istiyorduk. Evlilik kolay bir şey değil. Aslında birbirimizi hala seviyoruz. Ama bundan sonra ebeveyn olarak birbirimize yardım edeceğiz ve nasıl arkadaş kalacağımızı çözeceğiz. Elbette oğlumuz için benim evime de gelecek, ben de ona gideceğim."

"Boşanma kararından önce de kadına ve erkeğe nasıl çifte standart uygulandığını gördüm. Wiz her gün bir kulüpte çeşitli kadınlarla birlikte görüntülendiğinde kimse bir şey demiyor. Ancak beni bir erkekle görüntüleseler hemen 'sen nasıl bir annesin, tam bir pisliksin, işte kocan seni bu yüzden bıraktı' gibi yorumlar yapıyorlar. Benim yaşamaya hakkım yok mu? Anne olduğum için artık bir kadın olamayacak mıyım? Herkese yanımda gördüğünüz her adamla birlikte olmuyorum demekten çok sıkılmıştım. Ve işte artık, yalnızım. Artık canım ne istiyorsa onu yapacağım."