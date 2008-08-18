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Winslet sevişecek eşi kaydedecek

'Titanik' filminde rol alan Kate Winslet ve Leonardo Dicaprio, yeni bir aşk filmi için yeniden kamera karşısına geçti

18 Ağustos 2008 03:00

'Devrimci Yol' adlı aşk filminde buluşan iki oyuncunun Titanik'te olduğu gibi yine ateşli sevişme sahneleri var; ancak bu sefer filmi, Kate Winslet'in yönetmen eşi Sam Mendes çekecek.

Sevişme sahnelerinden rahatsız olan ünlü yönetmen, 'İnsanın eşine, başka birisiyle nasıl sevişmesi gerektiğini söylemesi gerçekten çok kötü bir duygu ama işim bu. Yapmak zorundayım' diye konuştu. Sevişme sahnelerinde rahat olamadığını söyleyen Winslet ise 'Bu durum biraz garip ama Leonardo bana çok yardımcı oldu. Profesyonel davranmak zorundayım. Sonuçta Leonardo benim en iyi arkadaşım. Sam de 5 yıllık eşim' dedi.

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