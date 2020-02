Wings For Life World Run'da Tuğçe umuda koşacak

İZMİR, (DHA)

İZMİR\'de 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan Tuğçe Akgün, 6 Mayıs\'ta üçüncü kez gerçekleşecek Wings For Life World Run\'da tedavi umuduyla yarışa katılacağını söyledi. 2011 yılında Tuğçe\'nin Alsancak-Göztepe arasında kendi kullandığı araç, aşırı hız sebebiyle virajı alamadı ve dört takla atıp denize uçtu. 27 litre su yutan Akgün, uyandığında kazanın üzerinden tam 11 gün geçmişti. Omuriliği kırılan ve bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Akgün, hayata küsmeyerek hayalinin peşinden koştu. Önce annesiyle beraber çok sevdiği Bodrum\'a taşındı ve burada belediyede çalışmaya başladı. Engelleri birer birer aşıp yılbaşında gittiği Paris gezisinden sonra sosyal medyada tanıştığı engelli bir arkadaşının davetiyle soluğu İstanbul\'da, Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü\'nde aldı. Her kararını destekleyen annesi onu burada da yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 1 yıl önce spora başlayan Tuğçe Akgün, yoğun antrenman ve kamplardan sonra 3 ay içinde milli sporcu unvanını alıp paralimpikte 200 metrede Türkiye şampiyonu oldu, Temmuz 2017\'de Londra\'daki Dünya Şampiyonası\'nda bayrak yarışında Türkiye\'yi başarıyla temsil etti. \"En büyük şansım nadiren kendimi engelli hissetmem olmuştur. Arkadaşlarım hep ayaklarım oldu benim\" diyen 28 yaşındaki paralimpik sporcu, \"Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyanın aynı anda koştuğu bu global koşu bu sene de içimde büyük bir umut. Ben umuduma doğru koşacağım. Koşamayanlar için koşan milyonlarca duyarlı insan bu çatının altında toplanıyoruz. Wings For Life başka ülkelerdeki birbirinden habersiz bambaşka hikayeleri olan insanların tek bir amaç için tek vücut olup umuda doğru gerçekleştirdiği bir harekettir\" dedi.

