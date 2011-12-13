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Yaşam

Winehouse’un ölüsü bile yeter!

Amy Winehouse’un, ölümünden sonra yayımlanan albümü ‘Lioness: The Hidden Treasures’ İngiltere listelerinin zirvesine çıktı.

13 Aralık 2011 02:00


T24 - Amy Winehouse’un, ölümünden sonra yayımlanan albümü ‘Lioness: The Hidden Treasures’ İngiltere listelerinin zirvesine çıktı. Gelirinin tamamı Amy Winehouse Vakfı’na gidecek albümde 12 tane daha önce hiç dinleyici karşısına çıkmamış kayıt yer alıyor.


Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Mark Ronson ve Salaam Remi’nin prodüktörlüğünde gerçekleştirilen albümden çıkan ilk single ‘Our Day Will Come Along’ da şimdiden 29 numaradan single’lar listesine girdi. Başta bir anma albümü için çalışmaya hazır olmadığını söyleyen prodüktör Ronson, “Sonra Amy’nin ‘Will You Still Love Me Tomorrow’ için kaydettiği vokali dinledim ve ‘bu çok özel bir şey, bunun parçası olmak, Amy’yle son kez sihirli bir şey yapmak istiyorum’ diye düşündüm” dedi.




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