Winehouse: 27'liler kulübüne katılmaktan korkuyorum

T24 - Dünya çapında tanınan ünlü şarkıcı Amy Winehouse, Londra'daki evinde ölü bulunmasının ardından geçtiğimiz aralık ayında gazetecilere verdiği ropörtajı akıllara getirdi. Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix ve Kurt Cobain gibi Amy Winehouse da 27 yaşında öleceğinden korkutuğu söylemiş ve Winehouse'un eski sevgilisi "O da çok korkuyor. Hatta 27 yaşında ölen ünlüler kervanına katılacağını düşünüyor" demişti.



Dünya çapında tanınan ünlü şarkıcı Amy Winehouse, her ne kadar müzikteki başarısıyla önemli bir vokal kabul edilse de, sansasyonel yaşamıyla daha çok gündeme geliyor. İşte yine onlardan biri.



Yaklaşık bir sene önce yaşadıkları gizli aşkı unutamadığını belirten Winehouse'un eski sevgilisi, 25 yaşındaki Winehouse'un genç ölmesinden korktuğunu da belirterek, "O da çok korkuyor. Hatta 27 yaşında ölen ünlüler kervanına katılacağını düşünüyor" dedi. Dünyanın pek çok rock yıldızının çok erken yaşta uyuşturucudan dolayı hayatını kaybetmesi, belli ki Amy'nin de kendi hayatı için endişe ettiği bir durum. Janis Joplin, Jim Morrison gibi iki dev ismin, kendi 'kusmuklarında boğularak ölmesi', şarkıcıya benzer bir kaderin yolcusu olduğunu düşündürüyor.



Şarkıcının eski sevgilisi Winehouse için çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Winehouse'u topa tutmayı da ihmal etmedi.



Eşi hapisteyken sevgilisiyle gününü gün eden yıldız için Alex isimli sevgilisi "Amy bir porno yıldızı gibiydi" ifadesinde bulunurken, şarkıcının seks bağımlısı bir kadın olduğunu dile getirdi.



9 ay önce yaşadıkları gizli aşkı unutamadığını belirten sevgili, 25 yaşındaki Amy Winehouse'un genç ölmesinden korktuğunu da belirterek, "O da çok korkuyor. Hatta 27 yaşında ölen ünlüler kervanına katılacağını düşünüyor" dedi.



Uyuşturucu bağımlısı olduğu için bir süre hastanede yatan ve ardından rehabilitasyon merkezinde inzivaya çekilen şarkıcı, çok geçmeden buradan ayrılmış ve yine eski 'tehlikeli' hayatını yaşamaya devam etmişti. Öyle ki doktorlar onun hayatından endişe duyduklarını dile getirse de, Winehouse, tüm bunlara kulak tıkayarak sadece kokain çekerek gününü yaşamaya devam etmişti.

Sabah kalkınca ilk işi



23 yaşındaki Alex'in açıklamaları bunlarla da sınırlı değil. Sevgilisinin sabah uyanır uyanmaz kokain çektiği piposunu aradığını dile getiren adam, "Kahvaltıya başlamadan önce yüksek dozda uyuşturucu kullanır, ardından da ona tost yapardım. Onun kahvaltısı buydu. Bir tost bir de bir bardak çay."

27 yaşında ölenler kulübü



Dünyanın pek çok rock yıldızının çok erken yaşta uyuşturucudan dolayı hayatını kaybetmesi, belli ki Amy'nin de kendi hayatı için endişe ettiği bir durum. Janis Joplin, Jim Morrison gibi iki dev ismin, kendi 'kusmuklarında boğularak ölmesi', şarkıcıya benzer bir kaderin yolcusu olduğunu düşündürüyor. Sadece Morrison ve Joplin değil, 27 yaşında ölenler kulübünde ismi geçen diğer isimler arasında Brian Jones, Jimi Hendrix ve Kurt Cobain de var.



1969 ve 1973 yılları arasında hayatını yitiren birçok başarılı müzisyenin ölümü, rock'la yoğunlaşan hayatları yüksek dozda uyuşturucu ve alkole sevk etmiş ve 27 yaş bu anlamda 'ikonik' bir dönem olmuştur. Hatta bu yüzden bu yaş grubuna '27'liler Kulübü' denir.



