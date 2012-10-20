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Bilim / Teknoloji

Windows yeni TL simgesi için güncelleme yaptı

Yeni TL sembolüne Türkçe Q ve Türkçe F klavyelerde AltGr T tuş kombinasyonu ile ulaşılıyor

20 Ekim 2012 18:57

Microsoft'un açıklamasına göre ilk olarak Windows 8 ile birlikte gelen yeni Türk Lirası (TL) simgesi, yapılan  güncelleme ile artık Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2'ye de geldi.

Microsoft'un duyurduğu yeni güncelleme sayesinde Türkçe klavyelerde artık TL'nin yeni sembolü de kullanılabiliyor olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni sembolü duyurmasının ardından Microsoft Türkiye'nin Merkez Bankası ile başlattığı ortak çalışma sonucu öncelikle unicode organizasyonuna gerekli başvurular yapılarak yeni sembol unicode karakter kümesine dahil edildi.

Windows mühendisleri yeni karakteri Windows 8'in içine eklemenin hemen ardından ana kapsamda desteklenen diğer işletim sistemleri için de gerekli çalışmalarını tamamladı.

Yeni TL sembolüne Türkçe Q ve Türkçe F klavyelerde AltGr T tuş kombinasyonu ile ulaşılıyor. Yeni TL simgesini kullanmak isteyenler http://support.microsoft.com/kb/2739286 adresinde yer alan güncellemeleri kullandıkları işletim sistemine göre seçerek yükleyebiliyor.

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