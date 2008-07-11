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Bilim / Teknoloji

Windows XP'ye talep patlaması!

Microsoft’un Windows XP’nin satışlarını sonlandırmasının ardından işletim sistemine olan talep yükselişe geçti

11 Temmuz 2008 03:00

Windows XP “tüm zamanların en iyi Windows’u” olma yolunda. Microsoft, yeni işletim sistemi Vista’yı öne çıkarmak için elinden gelen tüm çabayı gösterse de XP’nin yıldızı sönecek gibi değil.

Dünyanın en bilinen alışveriş sitelerinden Amazon.com verilerine göre Microsoft’un XP satışlarını durdurduğunu açıklamasıyla birlikte stoktaki Windows XP’lere talep patlaması yaşanıyor. 30 Haziran itibarıyla Microsoft’un resmi satışını durdurduğu işletim sistemi, Amazon’un en çok satan yazılımlar listesinde ilk 20’ye girdi. Aynı listeye göre Vista ise 43’üncü sırada yer alıyor. Listenin sürpriz ismi ise 6. sırada yer alan Apple MacOS X Leopard.

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