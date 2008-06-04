Windows XP'ye hayat öpücüğü

Microsoft, özellikle Asus Eee PC ve benzeri taşınabilir mini-PC'lerde kullanılabilmesi için Windows XP'nin bir süre daha bizlerle birlikte olacağını müjdeledi. Yapılan açıklamada, "Nettops" olarak adlandırılan bilgisayarlarda bundan sonra da Windows XP'yi görebileceğimiz belirtiliyor.



Nettops terimi, aslında Intel'in Eee PC gibi sistemlere verdiği genel ad. Bu tip sistemler Vista'yı sorunsuz çalıştıracak işlem gücü sunamıyor. Microsoft'un Windows XP için ölüm emrini vermeye başladığı günlerde ortaya çıkan nettop'lar, biraz bu emir nedeniyle, biraz da maliyetler düşünülerek Linux'a yönelmişlerdi. Düşük konfigürasyonlu masaüstü PC'lerde de Linux ağırlığının hissedilmeye başlanması, Microsoft'u bir kez daha düşünmeye itti.



Aslında mini-laptoplar'da Windows XP kullanılabileceği daha önce de açıklanmıştı. Ancak son açıklama sadece laptoplarla sınırlı değil, düşük konfigürasyonlu masaüstü PC sahipleri de Windows XP kullanmayı tercih edebilecek.



Microsoft Windows XP'nin sonu için kesin bir tarih vermiş olmasa da, dedikodular XP ile 2010 yılına kadar devam edebileceğimiz yönünde. Eğer düşük bütçeniz varsa ve Vista için yeterli olacak sistemi toplayamıyorsanız üzülmenize gerek yok, daha uzunca bir süre Windows XP'yi tercih etme şansına sahipsiniz.