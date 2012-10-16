Windows 8 satışa çıkıyor

Microsoft'un merakla beklenen yeni yazılımı Windows 8, kullanıcı türlerine göre farklı fiyat klasmanlarıyla satışa çıkıyor.

Microsoft, 26 Ekim tarihinde yapacağı tanıtım toplantısı öncesinde merakla beklenen yeni Windows yazılımı Windows 8'i, cuma günü internet üzerinden siparişe açıyor.

Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre yazılımın DVD paketi, 70 dolardan sipariş edilebilecek. Yazılımlarını online olarak Windows 8'e yükseltmek isteyen Windows kullanıcıları ise 26 Ekim tarihinde yapılacak lansmanın ardından açıklanacak sürüm yükseltme fiyatını bekleyecek ya da DVD paketi için sipariş verebilecekler.

Windows 8 yazılımının lansmanı için yapılan harcamanın 2 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor.

Windows'un profesyonel lisanslı yazılımı için fiyat henüz açıklanmazken, bilişim çevrelerinin tahminleri Windows 7'nin 200 dolar olan fiyatına yakın rakamlarda seyredeceği.

Haziran ayı ve ocak 2013 tarihleri arasında bilgisayar alanlar ise, Windows 7 olan yazılımlarını sadece 15 dolar gibi cüzi bir rakamla Windows 8'e yükseltebilecekler. Diğer yandan Acer, Asustek, Dell, HP, Samsung ve Sony firmalarının yeni üretilmekte olan bilgisayarlarına Windows 8 yüklenmesine başlanmış durumda. (Deutsche Welle Türkçe)