Windows 7'de Kızkulesi masaüstünde!

Dünyada 22 Ekim’de, lansmanı yapılacak Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 7, ‘çoklu dokunmatik’ özelliğiyle bilgisayar piyasasını hareketlendirecek. Windows 7 Ürün Müdürü Alper Mestçi, “Kızkulesi gibi İstanbul’la ilgili birkaç resim de masaüstü resim seçeneği olarak kabul edildi” dedi.



Yazılım firması Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 7’nin piyasaya sürüleceği tarih olan 22 Ekim için geri sayım devam ederken, yeni işletim sisteminin Türkiye’de bilgisayar pazarını hareketlendirmesi bekleniyor. Windows 7’nin en dikkat çeken özellikleri arasında kullanıcılara çoklu dokunmatik deneyim sunması geliyor. Microsoft Windows 7 Ürün Müdürü Alper Mestçi, her zaman yeni Windows işletim sistemi lansmanının Türkiye’de bilgisayar pazarını hareketlendirdiğini belirterek, “Üçüncü nesil teknolojisinin ardından Windows 7 de bilgisayar pazarını yüzde 25 oranında hareketlendirecek. Şu anda çoklu dokunmayı 4-5 bilgisayar markası destekliyor. Pek çok dizüstü ve masaüstü bilgisayar üreticisi Windows 7’nin tüm özelliklerinin kullanılabileceği çoklu dokunmatik fonkisyonlu bilgisayar üretimi için hazırlık yapıyor” dedi.



İki ayda 300 bin



Windows’un yeni sürümünün firmalara yıllık 50 bin dolara kadar tasarruf getireceğini de dile getiren Mestçi, Windows 7’nin Starter, Home Premium, Professional, Enterprise ve Ultimate sürümlerinin bulunacağını, Netbook’larda Starter sürümünün kullanılacağını ifade etti. Vista’nın ardından iki yıl sonra piyasaya sunulan Windows 7’nin dünya lansmanının 22 Ekim’de yapılacağını ancak saat farkı nedeniyle Türkiye’de 23 Temmuz’da lansman yapmayı planladıklarını aktaran Mestçi, ilk iki ayda 300 bin adetlik satış yapmayı hedeflediklerini kaydetti.



Yüzde 40 daha ucuz.



Alper Mestçi, şu anda beta sürümünde olan işletim sisteminin dünyada 2.5 milyon kişi tarafından indirilip kullanıldığını aktararak, şöyle konuştu: “Türkiye’de ise 400 bin kişi kullanıyor. Herkesten pozitif geri dönüşler alıyoruz. Windows 7’nin fiyatlarını güncelleme çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelere yüzde 40 daha düşük fiyata verilecek. Bu yıl Türkiye’yle ilgili masaüstü resmi çalışmalarımız da kabul edildi. Kızkulesi ve İstanbul’la ilgili başka birkaç resim masaüstü resim seçenekleri arasında yer alacak.”

4.5 milyon Vista kullanıcısı var

ÖNCEKİ sistemlere göre Windows 7’nin daha da hızlandığını aktaran Alper Mestçi, şöyle konuştu: “Türkiye’de 13 milyon Windows kullanıcısı bulunuyor. Türkiye, bu kulllanıcı sayısıyla Microsoft bünyesinde 18’inci ülke konumunda. Windows Vista iki yıldır satıştaydı. İki yılda 4.5 milyon kullanıcıya ulaştı. Windows XP’nin 8 milyon kullanıcısı var. Windows 7’ye geçişin çok hızlı olmasını bekliyoruz.”

Pil ömrünü yüzde 7 uzatıyor

Microsoft Windows 7 Ürün Müdürü Alper Mestçi, Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 7’nin önceki işletim sistemlerine göre önemli avantajları olduğunu da belirterek, bu avantajları şöyle sıraladı:

Bilgisayarlarda çoklu dokunmatik ortam sağlıyor.

Bilgisayarın pil ömrünü yüzde 7 oranında uzatıyor.

Sistem performansında ciddi artış gösteriyor.

Bilgisayarlarda her türlü video formatını oynatır hale getirdi.

Firmalara yıllık 50 bin dolara kadar tasarruf yaptırabiliyor.

Hız arttı, sistem çok hızlı kapanıp açılabiliyor.