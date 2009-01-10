'Windows 7' yolu gözleyenler biraz daha bekleyecek

Microsoft'un Başkanı Steve Ballmer, kullanıcıların başarısız bulduğu işletim sistemi Windows Vista'nın ardılı, gösterişli ve kullanıcı dostu olduğu söylenen işletim sistemi Windows 7'yi tanıttı.



Ballmer'ın ABD'nin Las Vegas kentindeki CES elektronik fuarında tanıtımını yaptığı yeni işletim sisteminin deneme (beta) versiyonunu Microsoft'un web sitesinden bugünden itibaren bilgisayarlara ücretsiz indirmenin mümkün olabileceği söylenmişti ancak herşey beklendiği gibi yürümedi. Belki de herşey, beklendiğinden biraz daha iyi yürüdü...



Windows Vista'ya ilgi o kadar yoğundu ki, kullanıcılar yazılımı indirmek için bir anda siteye yüklenince aşırı trafikten sistem kilitlendi ve program indirilemez hale geldi. Windows'tan yapılan açıklamada, kitlesel ilgiye yetecek altyapı sağlanana kadar yükleme işlemlerini askıya aldıkları belirtildi. Bu konuda yeni bir tarih açıklanmadı



Daha az enerji tüketiyor



Yeni işletim sisteminin öncekilere oranla daha az enerji tükettiğini, birden fazla dokunmalı arayüzleri desteklediğini ve ev ağı kurmada kolaylık sağladığını belirten Ballmer, Windows 7'nin şimdiye dek piyasaya çıkarılan Windows işletim sistemlerinin en iyisi olduğunu savundu.



Kullanıcıların Vista'daki sorunlarla bu işletim sisteminde karşılaşmayacakları belirtilen Windows 7 için Ballmer, "Buna tüm doğru içerikleri koyduk. Yalınlık, güvenilirlik ve hız... Doğruyu elde etmek için çok çalıştık ve becerdik" dedi.



Yeni işletim sisteminin öncekilere oranla daha çabuk açılıp kapanacağını, daha az güvenlik alarmı vereceğini ve dizüstü bilgisayarların batarya ömrünün uzamasını sağlayacak şekilde daha az enerji tüketeceğini belirten Microsoft, Windows 7'nin çok dokunmalı arayüzü desteklediğini, ev ağı kurmayı kolaylaştırdığını ve cep telefonu, dijital fotoğraf makinesi gibi cihazlarla daha uyumlu olacağını kaydediyor.



Windows 7'nin güncellenmiş bir görev çubuğu, yeni hareketli masaüstü efektleri, içeriğe duyarlı mönüsü ve gösterişli bir masaüstü arama özelliği olacak. Windows 7, 1 GB RAM ve 1 GHz hıza sahip işlemciyle dahi çalışabilecek.



Microsoft'un "PC'ler, telefonlar ve TV'ler"le çalışabilen üç ekran için yazılım stratejisinin bir parçası olan Windows 7, Windows Live'ın Facebook gibi sosyalleşme siteleriyle ortaklık yapmasına da olanak sağlayacak.



Ticari versiyonunun Ocak 2010'da piyasaya çıkması planlanan Windows 7, sonbaharda satılacak bilgisayarlara yüklenecek.