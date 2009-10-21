Windows 7 yarın piyasada

Kişisel bilgisayarlar yarın Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 7 ile tanışacak.

Microsoft, kullanıcıların yeni işletim sistemini öncülü Vista'dan daha çok tercih etmelerini beklerken, Windows 7 yeni çoklu medya uygulamaları ve internette veri depolama özellikleriyle dikkat çekiyor.

Vista'nın piyasaya çıkmasından 3 yıl sonra çıkarılan ve beta versiyonları Blackcomb ve Vienna olarak bilinen Windows 7, altı ayrı versiyonuyla satışa sunulacak.

PC kullanıcılarının daha çok Home Premium ve Professional versiyonlarını tercih etmeleri beklenirken, diğer versiyonların gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılar ile şirket ve kurumsal çalışanları hedeflediği belirtiliyor.

Tüm ve en basit versiyonların yazılımı 32 ve 64 bit kullanıma uygun olacak.

Aile paketini satın alanlar üç PC'ye kadar bu yazılımı yükleyebilecek.

Yazılımın Home Premium paketinin İngiltere'deki satış fiyatı 79,99 sterlin (yaklaşık 200 TL), 1 Ocak 2010'dan itibaren de 99,99 sterlin (yaklaşık 250 TL) olacak.

Daha hızlı ve netbook gibi ucuz taşınabilir cihazlarda da çalışacak şekilde tasarlanan yeni işletim sistemi, dokunmatik ara yüzü, el yazısı tanıma özelliği ve çok çekirdekli işlemcilerle çalışabilmeyi destekleyecek.

Görev çubuğunda da bazı değişiklikler yapılan yeni işletim sistemindeki bazı yeni özelliklerin Apple'ın Mac bilgisayarlarındaki işletim sistemindekilere benzemesi dikkat çekiyor.