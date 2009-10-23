'Windows 7' Türkiye'de!

Daha piyasaya çıkmadan en çok kullanılan işletim sistemleri listesinde dördüncü sırayı alan Windows 7'nin tüm dünyada piyasaya sunuldu.



Beklenen gün geldi çattı. Microsoft’un aylar öncesinden tartışılmaya başlanan ve daha piyasaya çıkmadan popüler olan yeni işletim sistemi Windows 7 bugün tüm dünyada piyasaya çıktı.



Selefi Vista’nın yerden yere vurulan eksikliklerinin giderildiği ve üstüne pek çok yeni kullanıcı dostu işlevin eklendiği duyurulan Windows 7’nin ekonomik durgunluğa karşın yüksek talep görmesi bekleniyor.



Satış performansını bir yıl sonra tartışmak üzere bir kenara bırakıp, sistemdeki yenilikleri ve özellikleri değerlendirmeye başlayalım.



İlk söz olarak, önceki Vista’nın pek çok kişiyi bezdiren hantallığının Windows 7’de önemli ölçüde giderildiğini söylenebiliriz. Sistem kaynaklarını daha verimli kullanan, az yer kaplayan ve daha az enerji harcayan bir sistem bu. Home Edition için 1 GHz ve üstü hızda işlemci, 1 GB ve üstü RAM (32-bit) ve asgari 16Gb sabit disk alanına sahip olanlar Windows 7’yi rahatlıkla kurup çalıştırabiliyor.

İşlem hızındaki belirgin artışı, sistemin açılış ve kapanış süresinde bizzar gördük. Daha önce XP Professional yüklü olan test bilgisayarımızda 1 dakika 46 saniye süren tam açılma süresi, aynı bilgisayara yüklediğimiz Windows 7 Ultimate Release Candidate Build 3100 sürümüyle 58 saniyeye düştü. Aynı anda pek çok programı da aynı şekilde, gayet hızlı çalıştırabiliyor. Elbette verdiğimiz rakamlar gösterge olup, kullanılan bilgisayar konfigürasyonu ve donanımına göre değişiklik gösterecektir.

