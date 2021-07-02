Windows 11'da "ölümün mavi ekranı" siyah olacak

T24 Dış Haberler

Microsoft'un kötü ünüyle bilgisayar sahiplerine korku salan "ölümün mavi ekranı" Windows 11 ile siyaha dönüşüyor.

Mavi ekran önceki Windows edisyonlarında da kullanıcıların bilgisayarında bir problem olduğunda gözüküyordu ve sistemin yeniden başlatılması gerekiyordu.

Henüz satışa sunulmayan Windows 11'i deneme fırsatı bulan kullanıcılar yeni siyah hata ekranının görüntüsünü paylaştı.

Hata ekranı sayesinde IT uzmanları ekran sayesinde sistemdeki hataları tespit edebiliyordu.

Ekran görüntülerine göre 2016'da eklenen QR kodu özeliği ve ":(" Windows 11'in hata ekranında da olacak.