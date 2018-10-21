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Bilim / Teknoloji

Winamp, geri döndü

İlk etapta Winamp 5.8 beta ismiyle kullanıma sunulan uygulama, gelecek yıl tam sürüme kavuşmuş olacak

21 Ekim 2018 14:59

Geçen ay geri döneceğinin sinyallerini veren efsane medya oynatıcı Winamp, ilk resmi sürümüne kavuştu. İlk etapta kullanıcıların karşısına beta sürümüyle çıkan uygulama, 2019 yılında tam sürüme kavuşmuş olacak.

Radionomy tarafından satın alınıp tekrar geliştirilen Winamp’ın beta sürümü internete sızdırılmıştı. Firma ise sahte Winamp kopyalarının indirilmesini engellemek için yayın tarihini erkene aldı ve Winamp'ı resmi sitesi üzerinden indirmeye sundu.

Winamp hem müzik çalar, hem podcast, hem çalma listesi düzenleyicisi hem de stream müzik servisi olarak Apple Music ve Spotify’a rakip olarak konumlandırılacak.

Şirket Winamp'ı geliştirirken hiçbir lamaya zarar vermediğini de vurgulamadan geçmiyor.

Winamp 5.8 beta özellikleri

  • Yeni WASAPI Windows ses çıkışı modülü
  • Video oynatma eklentisini tamamen devre dışı bırakabilme seçeneği
  • Videoları otomatik olarak tam ekran çalıştırabilme seçeneği
  • Geliştirilmiş Windows 8.1 ve 10 uyumluluğu
  • Kaydırma çubuğu ve butonlar üzerinde iyileştirmeler
  • Oynatma listeleri arasında şarkı aratma özelliği
  • Geliştirilmiş çözücüler
     

    Winamp’ı indirmek için tıklayın.

     

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