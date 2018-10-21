Winamp, geri döndü

Geçen ay geri döneceğinin sinyallerini veren efsane medya oynatıcı Winamp, ilk resmi sürümüne kavuştu. İlk etapta kullanıcıların karşısına beta sürümüyle çıkan uygulama, 2019 yılında tam sürüme kavuşmuş olacak.

Radionomy tarafından satın alınıp tekrar geliştirilen Winamp’ın beta sürümü internete sızdırılmıştı. Firma ise sahte Winamp kopyalarının indirilmesini engellemek için yayın tarihini erkene aldı ve Winamp'ı resmi sitesi üzerinden indirmeye sundu.

Winamp hem müzik çalar, hem podcast, hem çalma listesi düzenleyicisi hem de stream müzik servisi olarak Apple Music ve Spotify’a rakip olarak konumlandırılacak.

Şirket Winamp'ı geliştirirken hiçbir lamaya zarar vermediğini de vurgulamadan geçmiyor.

Winamp 5.8 beta özellikleri