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Spor

Wimbledon'ın şampiyonu Serena Williams oldu!

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, tek kadınlar finalinde İspanyol Garbine Muguruza'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu

11 Temmuz 2015 21:12

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, tek kadınlar finalinde İspanyol Garbine Muguruza'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Serena Williams, tek kadınlar finalinde 20 numaralı seribaşı Garbine Muguruza'yı 2-0 yenerek kariyerinin 21. grand slam zaferini kazandı. 

Finalde Muguruza'yı mağlup eden 33 yaşındaki Serena Williams, grand slamlerde şampiyonluk yaşayan en yaşlı kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Williams, 1990 yılında 33 yaşında kupayı kaldıran Martina Navratilova'yı 26 günle geride bıraktı. Serena Williams, 30'lu yaşlardan sonra en fazla grand slam kazanan tenisçi olarak dikkati çekiyor.

Kariyerinin 21. grand slam zaferini kazanan Williams, 22 şampiyonlukla zirvede yer alan Alman sporcu Graf'a bir adım daha yaklaştı

Daha önce 2002 Roland Garros, Wimbledon ve ABD Açık ile 2003 Avustralya Açık'ı üst üste alan Serena Williams, bu yıl oynanan üç grand slam'i de kazanarak "true grand slam" (aynı yıl oynanan tüm grand slam'leri kazanma) için büyük avantaj sağladı. 

Dünya klasmanının bir numarası Serena Williams, turnuva devam ederken Singapur'un ev sahipliği yaptığı WTA Dünya Turu Finalleri'ne katılmayı garantileyen ilk sporcu oldu.

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