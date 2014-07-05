Wimbledon'da zafer Petra Kvitova'nın

Wimbledon'da tek kadınlar şampiyonluğunu 24 yaşındaki Çek yıldız Petra Kvitova kazandı.



Tenisdünyası.net'in haberine göre, ilk şampiyonluğunu 2011'de Maria Sharapova'yı mağlup ederek kazanan Kvitova, Kanada'nın tarihindeki ilk slam finalisti Eugenie Bouchard'a 6-3, 6-0'lık setlerle üstünlük kurdu.



Sadece altıncı turnuvasını oynamasına karşın Wimbledon'da set vermeden finale gelen iki yıl öncenin gençler şampiyonu Bouchard, 55 dakika içinde teslim oldu.

Maça hızlı giren Petra Kvitova, henüz üçüncü oyunda servis kırıp 3-1'e ulaşırken, sonrasında da rakibine alan bırakmadı. Hücum üstünlüğünü elinde tuttuğu maçta oynanan 15 oyunda 28 direkt vuruş üreten Kvitova, ilk servislerinde %82'lik oranla puan çıkardı. Turnuva boyunca rakiplerine set bırakmayan Bouchard'a oyun bile vermeyen Petra, bu galibiyetle klasmanda da 4 numaraya yükseldi. Eugenie Bouchard ise yeni klasmanda 7 numarayı bularak Kanada'nın tarihteki en yükseği gören tenisçisi olacak.

Wimbledon tek kadınlar finalini eski şampiyonlar Marion Bartoli, Martina Navratilova, Ann Jones, Conchita Martinez gibi isimlerle birlikte Kanada prensesi Eugenie de izledi.

Ne olduğunu anlayamadan rüya gibi final deneyiminin sonuna gelen Eugenie Bouchard, maç sonunda ağlamamak için kendisini güçlükle tuttu.



Petra Kvitova ise şampiyonluğunu kendisini her zaman destekleyen kalabalık ekibine ve maçı tribünden izleyen annesi ile babasına adadı.