Wimbledon'da şike iddiası

Dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon'da bu yıl oynanan bir maç, şüpheli bahis oyunları nedeniyle incelemeye alındı. İngiliz gazeteleri, söz konusu maçın fazla popüler olmayan iki oyuncu arasında oynandığını yazdı.



Temmuz ile eylül ayları arasında Wimbledon'daki karşılaşma da dahil olmak üzere toplam 96 maç için uyarı alan Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), bu maçlarla ilgili gizli soruşturma açtı.



2008 yılında şikeyi önlemek amacıyla kurulan TIU, geçen ay yaptığı açıklamada, sezonun son grand slam'i ABD Açık'ta Timea Bacsinszky ile Vitalia Diatchenko arasında oynanan ilk tur karşılaşması hakkında şüpheli bahis gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.