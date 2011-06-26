-WIMBLEDON'DA SERİBAŞI RAKETLER HIZ KESMEDİ WIMBLEDON (A.A) - 25.06.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde son şampiyon Rafael Nadal, 3. turda Gilles Muller'i 3-0 yendi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimledon Tenis Kulübü Kortlarında dün oynanmaya başlayan ancak Nadal setlerde 1-0 öndeyken yağmur nedeniyle bugüne ertelenen maçta, 1 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi, dünya klasmanında 92. sırada yer alan Muller'i set vermeden mağlup ederek 4. tura yükseldi. Tie-break'e giden ilk iki seti 7-6 kazanan 25 yaşındaki Nadal, son sete servis kırarak başladı. Bu başarısını 3 ve 5. oyunlarda da tekrarlayan İspanyol raket, rakibine oyun vermeden seti 6-0, maçı da 3-0 aldı. Toplam 2 saat 25 dakika süren karşılaşmada, Nadal 7, Muller 17 ace attı. Rakibinin 6 basit, 22 çift hatasına karşılık İspanyol tenisçi 1 çift, 3 basit hatayla maçı tamamladı. Rafael Nadal, 4. turda 24 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin Del Potro ile karşılaşacak. Wimbledon'da 6 kez şampiyon olmayı başaran İsviçreli Roger Federer, 2002 yılında turnuvada final oynayan Arjantinli David Nalbandian'ı 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi. 14 ace atan Federer, hiç çift hata yapmadı. 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 2006 yılında turnuvada yarı finale çıkan Marcos Baghdatis ile tur mücadelesi verdi. Merkez Korttaki maçı 6-4, 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazanan Djokovic, bir sonraki turda Fransız Michael Llodra ile eşleşti. 2-0 geriden geldiği maçta Avustralyalı Lleyton Hewitt'i 3-2 yenmeyi başaran Robin Soderling, 3. turda bir başka Avustralyalı tenisçi Bernard Tomic ile karşılaştı. İsveçli Soderling, Tomic'e 6-1, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. -WOZNIACKI, RAHAT KAZANDI- Tek kadınlarda dünya klasmanında ilk sırada yer alan Danimarkalı Caroline Wozniacki, Avustralyalı Jarmila Gajdosova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek turnuva dışında bıraktı. Türk Hava Yollarının reklam yüzü olan 20 yaşındaki Wozniacki, hiç çift hata yapmadığı maçta rakibinin 3 kez servisini kırdı. Danimarkalı tenisçi, 4. turda Slovak Dominika Cibulkova ile eşleşti. Turnuvanın son şampiyonu Serena Williams, Rus Maria Kirilenko karşısında zorlanmadan tur atladı. 26 numaralı seribaşı Rus Kirilenko'yu 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup eden Amerikalı tenisçi, doğrudan sayı getiren vuruşlarda rakibine 32'ye 9 üstünlük sağladı. Serena Williams, 4. turda 9 numaralı seribaşı Fransız Marion Bartoli ile karşılaşacak. Wimbledon'da 2004 yılında şampiyonluğa ulaşan Rus Maria Sharapova, Çek Klara Zakopalova'yı 78 dakika süren maçta 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. 2 kez servisini kırdıran Sharapova, 4 ace attı, 21 basit hata yaptı. Rus tenisçi, 4. turda Çinli Shuai Peng ile mücadele edecek. Turnuvada bugün tek erkeklerde ve tek kadınlarda alınan sonuçlar şöyle: Tek Erkekler: ------------- Tomas Berdych - Alex Bogomolov: 6-2, 6-4, 6-3 Mardy Fish - Robin Haase: 6-3, 6-7 (5), 6-2, 1-1 devam ederken Haase çekildi Juan Martin Del Potro - Gilles Simon: 7-6 (8), 7-6 (5), 7-5 Lukasz Kubot - Gael Monfils: 6-3, 3-6, 6-3, 6-3 Jo-Wilfried Tsonga - Fernando Gonzalez: 6-3, 6-4, 6-3 David Ferrer - Karol Beck: 6-4, 6-3, 6-3 Michael Llodra - Yen-hsun Lu: 6-3, 6-3, 6-1 Mikhail Youzhny - Nicolas Almagro: 4-6, 6-3, 7-6 (3), 6-3 Xavier Malisse - Jurgen Melzer: 7-6 (5), 6-3, 6-0 Tek Kadınlar: ------------- Dominika Cibulkova - Julia Goerges: 6-4, 1-6, 6-3 Peng Shuai - Melinda Czink: 6-2, 7-6 (5) Marion Bartoli - Flavia Pennetta: 5-7, 6-4, 9-7 Petra Cetkovska - Ana Ivanovic: 6-3, 7-6 Sabine Lisicki - Misaki Doi: 6-4, 6-2 Tamira Paszek - Francesca Schiavone: 3-6, 6-4, 11-9