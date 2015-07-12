Wimbledon’da şampiyonluk Djokovic'in



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, tek erkekler finalinde 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-1 yendi. Karşılaşmada 7:6, 6:7, 6:4, 6:3'lük skorla üstünlük sağlamayı başaran Djokoviç, böylece turnuvada üçüncü şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

28 yaşındaki Sırp tenişçi antrenörü Boris Becker ile de şampiyonluk sayılarını eşitledi. Becker, 1985, 86 ve 89 yıllarında Wimbledon'da şampiyonluk elde etmişti.

33 yaşındaki Federer ise Wimbledon Tenis Turnuvası'nda sekiz kez şampiyonluk elde eden ilk erkek tenisçi unvanını kazanmak için bir yıl daha beklemek zorunda kalacak. Federer, 2012 yılındaki şampiyonluğuyla, şampiyonluk sayısını turnuvayı yedi kez kazanan Pete Sampras ve William Renshaw ile eşit düzeye getirmişti.

Karşılaşmadan sonra açıklama yapan Federer, "Novak sadece bugün değil, iki hafta, bu yıl, hatta geçen yıl boyunca harika oynadı. Zaferi hak etti, çünkü önemli noktalarda inanılmaz güçlüydü" dedi.

Şampiyona 1,8 milyon sterlin

Wimbledon'da teklerde şampiyonluğa ulaşan Djokovic 1 milyon 880 bin sterlin para ödülü kazandı. Finalde kaybeden Federer ise 940 bin sterlin para ödülünün sahibi oldu.