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Spor

Wimbledon'da 'havlu kavgası' sosyal medyada gündem oldu

Jack Sock, havluyu alamayan çocuğu arıyor

05 Temmuz 2017 19:12

Wimbledon Tenis Turnuvası’nda ABD’li tenis yıldızı Jack Sock’ın dün Christian Garin’le oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı. Sock, Garin’i yendiği maç sırasında izleyici koltuklarındaki genç bir hayranına jest olarak havlusunu fırlattı.

Bu sırada ön koltukta bulunan orta yaşlı bir kişi gencin elinden havluyu zorla aldı. Olay sosyal medyada büyük tartışmalara yol açarken, İngiliz tenisçi Andy Murray’in annesi Judy Murray Twitter hesabında havluyu zorla alan kişi için “O mavi polo tshirt’ün ve şapkanın sahibi sensen kendinden utanmalısın” diye yazdı.

Dünya sıralamasında erkeklerde 18. sırada bulunan Sock ise Twitter mesajında “Elinden havlu talihsiz bir şekilde alınan çocuğu tanıyan varsa ismini bana tweet atın. Ona bir havlu göndereceğim” ifadesini kullandı. 

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