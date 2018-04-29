Wimbeldon tek kadınlarda şampiyon Muguzura

İspanyol tenisçi Garbine Muguruza ünlü ABD'li rakibi Venus Williams'ı tek kadınlarda yenmeyi başararak ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı.

Dünya sıralamasında 14. sırada olan 23 yaşındaki Muguzura, Williams'a birinci sette 7-5, ikinci sette ise 6-0'lık üstünlük kurarak 2-0 yenmeyi başardı.

Muguzura geçen sene de Fransa Açık'ta şampiyon olmayı başarmıştı.

İspanyol tenisçi, 2015 finalinde Venus Williams'ın kızkardeşi Serena Williams'a yenilmişti.

37 yaşındaki Venus Williams da Wimbledon şampiyonluğunu kazanan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçmeyi hedefliyordu.

Muguzura kupasını alırken, istemeden de olsa Williams ile aralarındaki yaş farkına dikkat çekti. İspanyol oyuncu "Onu izleyerek büyüdüm ve finalde onunla karşılaşmak müthişti" dedi.