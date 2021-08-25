Wilshere: Futbolu bırakmayı düşünüyorum; oğlum bana "Neden hiçbir kulüp seni istemiyor?" diye soruyor

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Kariyerinin ilk yıllarında 'Arsene Wenger'in prensi' olarak bilinen ve birkaç sene önce Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Jack Wilshere, yeni sezon için hiç bir kulüpten teklif almadığını ve henüz 29 yaşında futbolu bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

The Athletic'e konuşan Wilshere, 9 yaşındaki oğlunun kendisine, "Neden hiçbir kulüp seni istemiyor" diye sorduğunu ve okuldaki arkadaşlarının, "Baban neden çalışmıyor? Yeterince iyi değil mi?" diye sorarak alay ettiğini söyledi.

"Kariyerinin sonuna yaklaştığını düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlayan Wilshere, sık sık futbolu bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

Wilshere, "Eğer bir kulüpteyken kadro dışı bile kalsanız sabah uyanır ve 'Bugün sıkı çalışıp hafta sonuna hazır olduğumu teknik direktöre göstermeliyim' diye düşünürsünüz. Benim elimde artık böyle bir şey yok" dedi.

Sabahları yine de kalkıp kendi başına antrenman yaptığını söyleyen Wilshere, "Kendime sürekli 'neden bunu yapıyorum ki' diye soruyorum" diye konuştu.

Henüz 16 yaşındayken Arsenal formasıyla spor gazetelerinin manşetlerinde kendine yer bulan Wilshere, 34 kez İngiliz milli takımı forması giyse de sık sık sakatlanması kariyerini oldukça negatif etkiledi.