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Wilma Elles Müslüman oldu, imam nikahı ile evlendi

Çiftin, resmi nikahı ise yaz aylarında yapacakları bildirildi

29 Aralık 2014 10:25

İşadamı sevgilisi Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles, Müslüman olup imam nikahı kıydırdı.

Wilma Elles, işadamı sevgilisi Kerem Göğüş'ten Kapadokya'da evlenme teklifi almıştı. Teklifin ardından evlenme hazırlığına giren çift, nikah masasına oturdu.

 

Müslüman oldu

 

Akşam'ın haberine göre, Kerem Göğüş ve oyuncu Wilma Elles, Bebek'teki lüks dairelerinde mutluluğa 'Evet' dedi. Geçtiğimiz cuma akşamı kıyılan imam nikahı öncesinde Müslüman olan Elles, daha sonra Kerem Göğüş'le birlikte imamın karşısına geçti.

 

Resmi nikah yazın yapılacak

 

Elles, işadamından ''mehir'' talebinde bulunmazken ünlü çiftin resmi nikah ve düğünleriniyse yaz aylarında yapacakları kesinlik kazandı.

 

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