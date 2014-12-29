Wilma Elles Müslüman oldu, imam nikahı ile evlendi

İşadamı sevgilisi Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles, Müslüman olup imam nikahı kıydırdı.

Wilma Elles, işadamı sevgilisi Kerem Göğüş'ten Kapadokya'da evlenme teklifi almıştı. Teklifin ardından evlenme hazırlığına giren çift, nikah masasına oturdu.

Müslüman oldu

Akşam'ın haberine göre, Kerem Göğüş ve oyuncu Wilma Elles, Bebek'teki lüks dairelerinde mutluluğa 'Evet' dedi. Geçtiğimiz cuma akşamı kıyılan imam nikahı öncesinde Müslüman olan Elles, daha sonra Kerem Göğüş'le birlikte imamın karşısına geçti.

Resmi nikah yazın yapılacak

Elles, işadamından ''mehir'' talebinde bulunmazken ünlü çiftin resmi nikah ve düğünleriniyse yaz aylarında yapacakları kesinlik kazandı.