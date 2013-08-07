Wilma Elles kep attı

Almanya'da Siyaset ve İslam Bilimleri Tiyatro bölümünde okuyan Wilma Elles, bölümünü yüksek başarı derecesiyle bitirip kep giydi.

Bir süre önce iş adamı sevgilisi Kerem Göğüş’ün desteğiyle Türk olmaya karar veren hatta adının başına “Aslı”yı ekleyen güzel oyuncu, Siyaset ve İslam Bilimleri Tiyatro bölümünde okuyordu.

Geçtiğimiz hafta yüksek not statüsünde olan 1, 8’lik derecesiyle üniversiteyi bitirip mezun olan Wilma Elles kep giyip poz verdikten sonra, “Bir süredir hem çalışıyor, hem de okuyordum. Zordu ama okulu bitirmeyi her şeyden çok istiyordum. Üniversiteyi bitirdiğim için çok mutluyum. Kep giyip o heyecanı tatmak tarifsiz bir duyguydu” dedi.