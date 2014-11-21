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Wilma Elles balonda evlilik teklifine 'evet' dedi

Wilma Elles, kendisi için açılan pankartı görünce çok duygulandı

21 Kasım 2014 10:05

İşadamı Kerem Göğüş, oyuncu Wilma Elles’e Kapadokya’da evlenme teklif etti. Alman oyuncu, romantik teklife “evet” yanıtını verdi.

Wilma Elles’i tatil için Kapadokya’ya götüren Kerem Göğüş, ona sabahın erken saatlerinde balona binmeyi teklif etti.

İşadamı, balonla bin metreye yükseldiklerinde aşağıda “Will you marry me?” (Benimle evlenir misin?) yazılı bir pankart açtırdı. Çok şaşıran Elles, sevgilisini dudaklarından öperek ‘evet’ dedi.

Büşra Bozok Aytek’in Hürriyet’teki haberine göre, çift, yabancı turistlerin alkışları eşliğinde birbirine sarılarak romantik anlar yaşadı. Wilma Elles, kendisi için açılan bu pankartı görünce çok duygulandı.

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