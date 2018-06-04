Williams, Sharapova'nın kitabıyla ilgili konuştu: Çoğu benimle ilgili; tamamen söylentilerden ibaret

ABD'li tenisçi Serena Williams, bugün Fransa Açık turnuvasında karşılaşmaya hazırlandığı Rus tenisçi Mariya Sharapova ile rekabeti alevlendirdi. Williams, Sharapova'nın yazdığı ‘Durdurulamaz: Şimdiye dek hayatım' kitabının tamamen söylentilerden ibaret olduğunu söyledi.

Sharapova, anılardan oluşan ‘Durdurulamaz: Şimdiye dek hayatım' kitabında 2004 yılında Wimbledon finalinde yendiği Williams'ın soyunma odasında ağladığını ve bunu aralarındaki sıkı rekabetin başlangıcı olarak gördüğünü yazdı.

Kitapla ilgili AFP'ye konuşan Williams, Sharapova'nın ağlamasından böyle bir anlam çıkarması karşısında şaşırdı.

Williams "Kitabın tamamı söylentilerden oluşuyor. En azından okuduklarım biraz hayal kırıklığı vericiydi. Soyunma odasında bir maçı kaybettikten sonra birçok kez ağladım. Bu gösterse gösterse tutkuyu ve dışarı çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmak istediğimi gösterir. Wimbledon finalinden bahsediyoruz, bilirsiniz değil mi? Orada olanlar orada kalmalı ve bir kitapta pek de olumlu olmayan bir şekilde bunlardan bahsedilmemeli" ifadelerini kullandı.

Sharapova kitabında Williams'la arkadaş olmadıklarını ancak birbirlerini motive ettiklerini, bunun da arkadaş olmaktan daha iyi olduğunu yazdı.

"Kitabın çoğu benimle ilgili"

Williams ise Sharapova'ya karşı olumsuz bir şey hissetmediğini söyledi.

Williams "Kitaptakileri görmek biraz hayal kırıklığı verici. Kitabın çoğu benimle ilgili. Kendimle ilgili pek de doğru şeyler içermeyen bir kitap okumayı beklemiyordum. Bana böyle baktığını ve kariyerimle bu kadar ilgilendiğini bilmiyordum" dedi.

"Doping itirafı yüzünden kötü bir şey düşünmedim"

Williams, Sharapova'nın 2006'dan beri aldığı meldonyum maddesinin 2016 yılında yasaklılar listesine alınması ve maddeyi kullandığını itiraf etmesi ile ilgili de konuştu.

Williams "Doping olayı olduğunda, bununla ilgili konuşmasının cesurca olduğunu düşündüm. Mariya ile ilgili söyleyecek olumsuz bir düşüncem yoktu" dedi.

"Sharapova favori bir isim"

Bebek sahibi olduktan sonra yeniden kortlara dönen Williams, Sharapova'nın maçta favori bir isim olduğunu belirtti.

Williams "O (cezadan sonra) bir yıldan fazladır oynuyor. Ben ise yeni başladım. Kendimi toparlamaya çalışıyor ve nerede olduğumu, nereye gidebileceğimi hissetmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.