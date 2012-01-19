Williams: Seksi olmak mühim değil



T24 - 'Marilyn'le Bir Hafta’ (My Week With Marilyn) filminde Marilyn Monroe’yu canlandıran ve performansıyla Altın Küre kazanan Michelle Williams GQ dergisinin kapağı için poz verdi.





31 yaşındaki oyuncu söyleşide “Seksi olmak ilk sırada yer alan özelliklerimden değil” diye konuştu. Williams çekimlerde de Monroe kılığına girdi. Williams ödül töreninde yaptığı konuşmada kendisini öncelikle bir anne, daha sonra oyuncu olarak gördüğünü, bu yüzden öncelikle kızına teşekkür etmek istediğini belirtmişti. Film Türkiye’de 10 Şubat’ta vizyona girecek.



