T24 LogoT24 Logo
Magazin

Williams: Seksi olmak mühim değil

'Marilyn'le Bir Hafta’ (My Week With Marilyn) filminde Marilyn Monroe’yu canlandıran ve performansıyla Altın Küre kazanan Michelle Williams GQ dergisinin kapağı için poz verdi.

19 Ocak 2012 02:00


T24 - 'Marilyn'le Bir Hafta’ (My Week With Marilyn) filminde Marilyn Monroe’yu canlandıran ve performansıyla Altın Küre kazanan Michelle Williams GQ dergisinin kapağı için poz verdi.

'Seksi olmak mühim değil'

31 yaşındaki oyuncu söyleşide “Seksi olmak ilk sırada yer alan özelliklerimden değil” diye konuştu. Williams çekimlerde de Monroe kılığına girdi. Williams ödül töreninde yaptığı konuşmada kendisini öncelikle bir anne, daha sonra oyuncu olarak gördüğünü, bu yüzden öncelikle kızına teşekkür etmek istediğini belirtmişti. Film Türkiye’de 10 Şubat’ta vizyona girecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24