Williams kardeşler kayıpsız

Bayanlar Tenis Birliği Sezon Sonu Şampiyonası'nda Williams kardeşler fırtınası sürüyor.Son Wimbledon şampiyonu Venus Williams, Pekin Olimpiyatları'nın altın madalyalı ismi Elena Dementieva karşısında zorlu bir maça çıktı. İlk seti 6-4 kazanan Williams, kötü servis atmaya başlayınca, rakibinin güçlü vuruşları karşısında çaresiz kaldı ve ikinci set 6-4 Dementİeva'nın oldu.Son sette yeniden toparlanan Wİllİams, 6-3'lük sonuçla ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.Diğer Williams Serena ise önceki gün kardeşinin yendiği Dinara Safina karşısında rahat bir galibiyet aldı. Bu sezon Amerika Açık'ı kazanan Serena Williams, dünya sıralamasında ikinciliğe kadar yükselen Safina'yı, 6-4 ve 6-1'lik iki setle geçti. Maç boyunca 10 çift hata yapan Safina, 70 dakikadan kısa sürede rakibine teslim oldu.Toplam 4.5 milyon dolar ödüllü turnuvaya çok iyi başlayan bir başka isimse Rus Vera Zvonareva oldu.Zvonareva, bu sezon Fransa Açık'ı kazanarak tüm dikkatleri üzerine çıkan Sırp Ana Ivanovic'i zorlu bir karşılaşmanın ardından 2-1 yendi. İlk seti 6-3 alan Rus raket, ikinci seti tie-break sonucu kaybetti.Son setti de 6-4 kazanarak, 2 saat 27 dakika sonunda rakibine ikinci yenilgisini tattırdı.