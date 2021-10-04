Will Smith, "Oynadığınız en kötü film hangisiydi?" sorusuna yanıt verdi

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ABD'li aktör Will Smith, kariyerinde yer aldığı "en iyi" ve "en kötü" filmleri seçti.

Kariyeri boyunca 76'dan fazla film ve dizide rol alan Smith, rol aldığı favori filmlerinin 'Siyah Giyen Adamlar' ve 'Umudunu Kaybetme' olduğunu ifade etti. Smith, "Farklı nedenlerden dolayı o ikisi benim 'neredeyse kusursuz' filmlerim" dedi.

"Oynadığınız en kötü film neydi?" sorusuna da yanıt veren Smith, "Bilemiyorum. 'Vahşi Vahşi Batı' ayağımda bir diken gibi oldu. Kendimi o pantolonlarda görmeyi sevmiyorum" dedi.

İddialara göre Smith, 'Vahşi Vahşi Batı' filminde oynamak için 'Matrix'teki Neo rolünü reddetti. 'Vahşi Vahşi Batı', eleştirmenler tarafından topa tutulmuştu.