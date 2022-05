Denzel Washington, Oscar tokatından sonra Will Smith'e nasihat verdi; "En yüksekte olduğun an dikkatli ol, şeytan o zaman peşine düşecektir”

Will Smith, Oscar Ödül Töreni’nde eşiyle ilgili yaptığı şakaya şaka üzerine sunucu Chris Rock’a tokat attıktan sonra oyuncu Denzel Washington’ın kendisiyle konuştuğunu söyledi. Smith, Washington’ın “En yüksekte olduğun an dikkat ol, şeytan o zaman peşine düşecektir” dediğini aktardı.

The Variety’nin aktardığına göre, Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat attı. Tokatın ardından ilk arada menajeri Meredith Sullivan ve oyuncu Denzel Washington’ın Will Smith’le konuştuğu öğrenildi.

Smith, Washington’ın kendisine “En yüksekte olduğun an dikkat ol, şeytan o zaman peşine düşecektir” dediğini aktardı.

Ne olmuştu?

Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat attı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" dedi.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırdı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" dedi. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, Chris Rock'ı sahnede tokatladı: Eşimin adını o lanet ağzına alma