Will Smith, en çok kazanan aktör

Forbes'e göre, Türkiye'de sinemalarda bu ay vizyona giren filmde "Hancock" adlı süper kahramanı canlandıran Will Smith, 1 Haziran 2007-1 Haziran 2008 tarihleri arasında yaklaşık 80 milyon dolar kazandı.



Aynı dönemde en çok kazananlar listesinde 2'nci sırada ise 72 milyon dolarla "Karayip Korsanları" filminin yıldızı Johnny Depp geliyor.



Eddie Murphy ve Mike Myers, 55'er milyon dolarla, Leonardo Di Caprio da 45 milyon dolarla listede diğer oyuncuları izlediler.



Cameron Diaz, aynı dönemde 50 milyon dolarla en iyi kazanan kadın oyuncular arasında ilk sırada yer aldı. Diaz'ı, 32 milyon dolarla Keira Knightly ve 27 milyon dolarla Jennifer Aniston izledi.



Forbes listesinde, medyada en çok kazanan ise sürpriz bir isim olmadı. Oprah Winfrey, 275 milyon dolarla listenin başında bulunuyor.



Televizyon yıldızları arasında "Two and a Half Men" dizisinin yıldızı Charlie Sheen, 20 milyon dolarla en çok kazanan aktör, "Grey's Anatomy" dizisinin yıldızı Katherine Heigl de 13 milyon dolarla en çok kazanan aktris oldu.