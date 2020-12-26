Will.i.am: Dördüncü Sanayi Merkezleri’ne katılımı için Türkiye’yi kutluyorum

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Ünlü müzik topluluğu Black Eyed Peas’in kurucularından ABD’li hip hop müzisyeni ve söz yazarı olan ve sahnede Will.i.am adını kullanan William James Adams Jr, toplumsal fayda yaratan teknolojik girişimlerine destek kapsamında, Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na dahil olan Türkiye’yi video mesajıyla kutladı.

Türkiye, 13 ülkenin yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) girişimiyle dahil oldu. MESS’in “Bu sayede, dijital dönüşüm alanında dünyanın en ileri bilgi düzeyi, teknolojisi ve fırsatları ülkemize gelecek” ifadesiyle dile getirdiği iş birliği projesi, dijitalleşme ve sanayi 4.0 alanında Türkiye’yi merkez ülke yapmayı hedefliyor.

İşbirliğine ilişkin olarak bir video mesajı gönderen will.i.am, MESS Başkanı Özgür Burak Akkol ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı kutladı. Teknolojinin iyilik için kullanılması gerektiğini vurgulayan Will.i.am, teknoloji kullanımında şeffaflık ve adil erişimin önemine dikkat çektiği video mesajında şunları söyledi:

“Türkiye’deki Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nin açılışına tanık olmaktan çok büyük bir heyecan duyuyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile MESS ekiplerini, Türkiye’deki yeni merkezin kuruluşuna öncülük ettikleri için kutluyorum. Geleceği planlarken, teknolojinin iş dünyası, hükümet ve halka eşit derecede fayda sağlaması gerektiğini unutmayın. Çocukları 5-6 yaşlarında teknoloji kavramları ile tanıştırmak da öncelikli amaçlarınızdan biri olmalı. Çünkü yarının işlerini yaratacak ve icat edecek olanlar bu çocuklardır.Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nı bir kez daha kutluyor, ülkenizi ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum.”

Teknolojinin adaptasyonu ve yönetişimi

Konuya ilişkin olarak MESS’ten yapılan açıklamada, özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Toplumsal fayda yaratan teknolojik girişimleri destekleyen, aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu’nun Yapay Zekâ Konseyi üyesi olan Will.i.am bu amaçla küresel çata çalışmalar yürütüyor. Dünya Ekonomik Forumu Yapay Zeka Konseyi, yapay zekâ teknolojilerinin insanlığa fayda sağlayacak şekilde uygulanmasını amaçlıyor.

Metal sektörünün yaklaşık 250 lider şirketini temsil eden MESS), 2019 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) platform üyeliğine kabul edilen dünyanın ilk işveren sendikası oldu. MESS üyeleri bu işbirliği ile sanayide dijital dönüşüm için dünyanın en geniş ve nitelikli ekosisteminden faydalanma olanağına kavuştu. MESS, Ocak 2020’de Davos’ta imzalanan anlaşma ile WEF iş birliğini bir üst seviyeye taşıyarak WEF Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na (Centre for the Fourth Industrial Revolution Network, C4IR) katılmıştı. MESS, Türkiye’yi ve üyelerini sadece 13 ülkenin dahil olduğu bu ağda temsil ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan bu iş birliği ile MESS, dijital dönüşüm konusunda üstlendiği rolü global arenaya taşıyor.

MESS bünyesinde bulunan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nde teknolojinin adaptasyonu ve yönetişimi ile ilgili en ileri çalışmalar yapılıyor. Bu alanda dünyanın mükemmeliyet merkezi konumunda bulunan ağ ile sadece fikir geliştirilmiyor, bu fikirleri uygulamak ve adapte etmek için de projeler üretiliyor.”