Will & Grace geri dönüyor

1998’den 2006’ya sekiz sezon süren komedi dizisi Will & Grace’in geri dönüşü, dizinin başrol oyuncularından Debra Messing tarafından duyuruldu.

Kaos GL’de yer alan habere göre, 10 yıl sonra yeniden çekilecek olan dizi eşcinsel bir avukat olan Will, onun “evlenmekten son anda vazgeçtiği” en yakın arkadaşı iç mimar Grace, aktör olmak isteyen eşcinsel Jack ve Grace’in “çılgın” yardımcısı Karen’in dostluğunu konu alıyordu.

Dizinin başrol oyuncularından Eric McCormack 2003’te GLAAD Medya Ödülleri’nde, eğlence sektöründe LGBTİ’lerin eşit hakları elde etmesi yolunda çaba sarf eden yüzlere verilen Vanguard ödülünü kazanmıştı. Bir yıl sonra (2004) dizinin başrol oyuncularından Megan Mullally (Karen) ise medyada LGBTİ görünürlüğünü arttıran kişilere verilen Golden Gate ödülünün sahibi olmuştu.

Dizinin geri dönüşüyle ilgili yayınlanan yaklaşık 10 dakikalık video ABD’nin 2016 seçimlerini konu alarak #VoteHoney hashtagiyle oy kullanmaya çağırıyor.