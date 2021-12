Wilfried Zaha'ya ırkçı saldırı

Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha, hafta sonunda kazandıkları Manchester City karşılaşması sonrasında ırkçı ifadeler yer alan mesajlar aldığını açıkladı.

Manchester City karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan Crystal Palace'ta her şey yolunda giderken takımın önemli isimlerinden Wilfried Zaha, ırkçı mesajlara maruz kaldı. Maç sonrasında taraftarların kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşan Zaha, oldukça üzgün olduğunu ifade etti.

Daha önce de bu tür ırkçı mesajlar alan Zaha, "Bu paylaşımım milyonlarca kez 'Seninleyiz', 'Bu iğrenç bir durum' gibi mesajlar almak veya sempati kazanmak için değil. Asıl problemi düzeltmek yerine yapılan mantıksız şeyler için burada bulunmuyorum" ifadelerini kullandı.

"Irkçılığa maruz kalmayı takmıyorum çünkü yaptığım iş ile beraber bu da oluyor. Her ne kadar bahane olmasa da bu oluyor. Rengim her zaman problem olacak ama sorun değil çünkü ben her zaman siyahi ve gururlu olacağım. Benimle lütfen bu işi ciddiye aldığınız zaman konuşun."