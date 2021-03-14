Wilfried Zaha, maç öncesi neden diz çökmediğini açıkladı: Artık bir rutine dönüştü

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'ta forma giyen Wilfried Zaha, santra öncesi diz çökmemesi hakkında konuştu. Zaha, "Diz çökmenin artık bir maç önü rutinine dönüştüğünü hissediyorum. Diz çökelim veya çökmeyelim, bazılarımız hâlâ ırkçı tacizlere maruz kalıyor ve bu durum bunu değiştirmiyor" dedi.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Crystal Palace'ın West Bromwich Albion'u konuk ettiği maç öncesi Palace'ın golcü futbolcusu Wilfried Zaha, diz çökmedi.

Siyahara yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek için Ada futbolunda ritüel haline gelen maç öncesi diz çökme anına Wilfried Zaha eşlik etmedi. 28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de geçen sezon Şubat ayında başlayan girişime artık devam etmeyeceğini söyledi.

"Bu yaptığımız şey benim için yeterli değil." diyen Zaha, "Diz çökmenin artık bir maç önü rutinine dönüştüğünü hissediyorum. Diz çökelim veya çökmeyelim, bazılarımız hâlâ ırkçı tacizlere maruz kalıyor ve bu durum bunu değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

Premier Lig kulüpleri, Mayıs 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un ölümünün ardından 'Black Lives Matter' hareketini desteklemek için başlama vuruşundan önce diz çökmeye başladı.