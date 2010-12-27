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Spor

WILFRIED BURSASPOR YOLUNDA BURSA (A.A)

27 Aralık 2010 16:10

-WILFRIED BURSASPOR YOLUNDA BURSA (A.A) - 25.12.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın ''forvet'' oyuncu talebi üzerine harekete eden Bursaspor yönetiminin, Fildişili golcü Bony Wilfried ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Sağlam'ın raporu doğrultusunda Sparta Prag'da forma giyen Bony Wilfried ve Glasgow Rangers'in başarılı golcüsü Kenyy Miller ile temasa geçen yeşil-beyazlı yönetim, teknik heyetin görüşleri doğrultusunda ibreyi Wilfried'den yana çevirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda Wilfried ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı, kalan ufak tefek pürüzlerin giderilmesinin ardından Fildişili golcünün hafta sonuna doğru Bursa'ya davet edileceği öğrenildi.

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