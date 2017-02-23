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BBC Türkçe

Wilders'i koruyan polise Fas mafyasıyla işbirliği gözaltısı

Hollanda'da aşırı sağcı politikacı Geert Wilders'i korumakla görevlendirilen Fas asıllı bir polis, geçen hafta Faslılara "pislik" diyen Wilders'in konumunu Faslı bir suç örgütüne sızdırma şüphesiyle gözaltına alındı.

23 Şubat 2017 09:45

Hollanda'da aşırı sağcı politikacı Geert Wilders'i korumakla görevlendirilen bir polis, Wilders'in konumunu Faslı bir suç örgütüne sızdırma şüphesiyle gözaltına alındı.

Geçen hafta Faslılar için "pislik" diyen Wilders, Başbakan Mart Rutte'ye bu güvenlik açığının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Emniyet, söz konusu polisin Fas asıllı olduğunu ancak Wilders'in yakın korumalığını yapmadığını söyledi.

Anketlere göre Wilders'in Özgürlük Partisi önümüzdeki ay gerçekleşecek genel seçimde ilk sırayı alacak.

Associated Press ajansına konuşan polis sözcüsü Dennis Janus, Pazartesi günü gözaltına alınan polisin "gizli emniyet bilgilerini özel alanda paylaşmakla" suçlandığını doğruladı.

Emniyet içindeki kaynaklara dayanan yerel medya, bu bilgilerin Hollanda'da bulunan bir Fas mafyasına verildiğini yazdı.

Wilders ölüm tehditleri nedeniyle on yıldan uzun süredir 24 saat polis koruması altında yaşıyor.

Emniyet Genel Müdürü Erik Akerboom bir Hollanda radyosuna konuşarak bu polisin aşırı sağcı siyasetçinin koruyan ekipte kritik bir pozisyonu olmadığını, bu yüzden Wilders'in güvenliğinin tehlikede olmadığını düşündüğünü söyledi.

nefret söyleminden suçlu bulunan Wilders

Wilders'in Özgürlük Partisi'nin genel seçimde birinci çıkması beklense de diğer siyasi partiler bu partiyle koalisyon kurmayacaklarını açıkladı.

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