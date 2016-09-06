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BBC Türkçe

"Wilders ve Trump, IŞİD ile benzer taktikler kullanıyor"

BM'nin İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, İslam karşıtı ve sağcı söylemleri olan Batılı politikacıları, IŞİD ile aynı propaganda yöntemlerini kullanmakla suçladı

06 Eylül 2016 09:58

BM'nin İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, İslam karşıtı ve sağcı söylemleri olan Batılı politikacıları, IŞİD ile aynı propaganda yöntemlerini kullanmakla suçladı.

Hüseyin, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ve İngiltere'deki sağcı parti UKİP'in lideri Nigel Farage gibi Batılı siyasileri "demagoglar" olarak niteledi.

Lahey'deki bir güvenlik konferansında konuşan Hüseyin "Yanlış anlaşılmasın. Irkçı demagogların eylemlerini IŞİD'inkilerle bir tutmuyorum, ama iletişim yöntemleri, yalanları ve meseleleri fazla basitleştirmeleri IŞİD propagandalarındaki yöntemlere benziyor" dedi.

Wilders'i de 'bağnazlığı siyasi silah olarak kullanmakla' suçlayan Hüseyin, Avrupa'daki popülist sağcı söylemlerin şiddeti körükleyebileceği uyarısında bulundu ve "nefretle ağırlaşmış bu hava birden büyük bir şiddet ortamına dönüşebilir" diye konuştu.

Ürdünlü bir diplomat olan Hüseyin "Ben Müslümanım ve, ırkçılar için kafa karıştırıcı olacak ama beyazım. Wilders'in yalanları, manipülasyonları ve korku tellallığı yapmasına öfkeliyim" dedi.

ülkedeki cami ve İslam okullarını kapatacağını açıkla

Hollanda'da Mart 2017'de yapılacak genel seçimler öncesi, son kamuoyu yoklamalarında Wilders'in partisi PVV önde görünüyor.

Wilders, Hüseyin'in sözlerine "ahmak" diyerek tepki gösterdi ve "Konuşması BM'nin ortadan kaldırılması gerektiğini gösteren bir başka neden" dedi.

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