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BBC Türkçe

Wilders nefret suçundan yargılanacak

Hollanda mahkemesi, aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders hakkında halkı nefrete teşvik suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar verdi. Wilders karara tepkisini "Hollanda, Türkiye'ye benziyor" diyerek gösterdi.

15 Ekim 2016 00:53

Hollanda mahkemesi, aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders hakkında halkı nefrete teşvik ve ayrımcılık suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar verdi.

Avukatları, Wilders'e Hollanda'daki Faslılara yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın düşürülmesi için başvuruda bulunmuştu.

halkı düşmanlık ve nefrete teşvik etme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

2014'teki mitingde sorduğu soruya taraftarlarının "daha az" diye bağırarark cevap vermesinin ardından Wilders "Bunu ayarlayacağız" cevabını vermişti.

Hollanda'nın Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri özellikle İslam karşıtı söylemiyle tanınıyor. Ancak savcılar Wilders'in bu kez belli bir etnik grubu hedef alarak "sınırı aştığını" belirtiyor.

Wilders ise "milyonların düşüncesini dile getirdiği için" yargılandığını savunuyor.

Wilders'in avukatları, davanın Özgürlük Partisi'nin siyasi manifestosunu yargılamak anlamına geleceğini savunarak, Wilders'e yönelik suçlamaların geçersiz sayılmasını talep etmişti.

Ancak duruşma hakimi Hendrik Steenhuis talebi reddetti.

Davanın 31 Ekim'de görülmesi bekleniyor.

Hakimin kararını eleştiren Wilders, Hollanda'yı Türkiye'ye benzeterek "Hoşa gitmeyen siyasi görüşler mahkemelerce susturuluyor" tweet'i attı.

Hollanda'da Mart 2017'de yapılacak genel seçim öncesi Özgürlük Parti kamuoyu yoklamalarında önde gidiyordu ancak son anketlerde birinciliği Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'ne kaptırdı.

Suçlu bulunması halinde Wilders'in iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği bildiriliyor ancak ülkede bu tür suçlardan hapis yatmak çok sık görülen bir durum değil. Cezalar, genellikle paraya çevriliyor.

Wilders 2011'de halkı Müslümanlara karşı kin ve nefrete tahrik etme suçlamasıyla açılan davada ise suçsuz bulunmuştu.

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