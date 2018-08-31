Wilders, Muhammed Peygamber konulu yarışmayı iptal etti

Hollandalı sağ popülist politikacı Wilders, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasından vazgeçti. Wilders ölümle tehdit edilmişti. Yarışmanın iptal edilmesi Pakistan'da olumlu karşılandı.Hollandalı sağ popülist politikacı Geert Wilders planladığı Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını iptal etti. Wilders yaptığı açıklamada, "İslamcı şiddet tehlikesi nedeniyle yarışmayı durdurduğunu ve yarışmanın İslamcı şiddete bahane edilmesini istemediğini" duyurdu.

Wilders, karikatür yarışması yapılacağının duyurulmasından sonra yoğun tehdit aldığını ve "sadece kendisini değil, bütün Hollanda'yı hedef alan ve ölüm ile teröre hayattan daha fazla değer veren radikal Müslümanların başkaları için de tehdit oluşturduğunu" belirterek, bunun "İslam'ın hoşgörüsüz karakterini bir kez daha gözler önüne serdiğini" kaydetti. Wilders, "İnsanların güvenlikleri önceliklidir" dedi.

Wilders'in Lahey'deki parlamento binasında düzenlemeyi planladığı Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışması en fazla Pakistan'da yoğun protestolara neden olmuştu. Wilders'in yarışmayı iptal ettiğini duyurmasından saatler önce açıklama yapan Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'dan Pakistan'a gidecek bir iş dünyası heyetinin ziyaretinin iptal edildiğini açıklamıştı. Bakanlık aynı zamanda Pakistan'a gidecek Hollandalılardan çok dikkatli olmalarını istemişti.

Pakistan Wilders'in iptal kararından memnun

Wilders'in iptal kararını açıklaması Pakistan'da memnuniyetle karşılandı. Pakistan Enformasyon Bakanı Fawad Chaudry Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yarışmanın iptal edilmesinin Pakistan hükümeti ve insanlık adına büyük bir zafer olduğunu duyurdu. Radikal İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi ise yarışmanın iptal edilmesini "zafer" olarak nitelendirdi. Partinin başkan yardımcısı Pir Afzal Kadri, "Zafer bizimdir. Bu bütün İslam dünyası için büyük bir gündür” dedi. Yarışma düzenleneceğinin duyulması üzerine binlerce kişiyle protesto gösterisi düzenleyen parti, hükümetten Hollanda ile ilişkilerin kesilmesini talep etmişti.

Wilders'i öldürmekle tehdit eden bir Pakistanlı ise Lahey'deki bir mahkeme tarafından 14 günlük gözaltı cezasına çarptırıldı. 26 yaşındaki Pakistanlı Facebook hesabından yayınladığı videoda Wilders'e saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu. Hakim, tehdit, terör maksatlı cinayete hazırlık ve ayaklanmaya teşvik suçu işlediği gerekçesiyle Pakistanlının gözaltı süresinin uzatılmasına karar verdi.

Hollanda hükümeti parlamento binasında yapılması planlanan karikatür yarışmasıyla ilgisi olmadığını duyurmuştu. Başbakan Mark Rutte, "Ben böyle bir şeye kalkışmazdım, ama o yapabilir” demişti.

DW,dpa/AG,DÇÜ

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