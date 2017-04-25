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BBC Türkçe

Wikipedia'nın kurucusundan yalan haberlere karşı site

İnternet ansiklopedisinin kurucusu Jimmy Wales, bu kez "yalan haberleri yayanlar ile mücadele için" insanların katkılarıyla oluşacak bir site açıyor

25 Nisan 2017 17:56

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, bu kez "yalan haberleri yayanlar ile mücadele için" insanların katkılarıyla oluşacak bir site açıyor.

Wales'in "Wikitribune" adlı haber girişimiyle profesyonel gazeteciler ve topluluğa katkı sağlayanlar, küresel haberlerin teyit edilmesini sağlayacak. Site ücretsiz kullanılabilecek.

Hiçbir reklam almayacak sitenin gelir modeli ise aylık destekçilerin bağışları üzerine kurulu.

Bağışçılar sitenin ele alacağı konuların belirlenmesinde rol oynayacak.

Uzun süredir bu konu üzerine düşündüğünü söyleyen Wales; New York Times ve Guardian gibi gazetelerin üye sayısında son zamanlarda yaşanan artışın bu modelin işe yarayacağı konusunda kendisine güven verdiğini söylüyor.

İlk kez vatandaş gazetecileri ve profesyoneller bir arada

 

Sitenin mümkün olduğunca şeffaflığı sağlaması adına kimi zaman röportajların tam deşifresinin yayınlanacağı belirtiliyor.

Wales, Wikitribune sayesinde ilk defa vatandaş gazetecileri ve profesyonel gazetecilerin bir arada olacağını vurguluyor.

Google ve Facebook son zamanlarda yalan haberlerin yayılmasına neden oldukları için eleştiriliyordu.

İki şirket de yalan haberlere karşı mücadele etmek için etkin bir yol aradıklarını duyurmuşlardı.

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