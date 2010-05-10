Wikipedia kitap çıkarıyor

T24- 2001 yılında bilginin herkes tarafından yaratılıp kullanılabilmesi hayaliyle Wikipedia sitesini kuran Jimmy Wales ve Larry Sanger hayallerini gerçekleştirmenin ötesinde, insanlığın en büyük veri kaynaklarından birini kurmayı başardı.



Herkesin katılımına açık ve ücretsiz internet ansiklopedisi Wikipedia bugün 3,2 milyonu İngilizce olmak üzere 266 ana wiki grubu altında, 262 dilde yayın yapan bir kaynağa dönüşmüş durumda. Kimileri tarafından eksik ya da yanlış bilgilere sahip olmakla suçlansa da Wikipedia her an güncellenebilir ve herkesin düzeltmesine açık yapısıyla kendi kulvarındaki benzersiz konumunu korumaya devam ediyor.



PDF YA DA BASILI

Radikal gazetesinin haberine göre; sitenin son hizmetiyse içerdiği makalelerden basılı kitap yaratabilme. PediaPress adlı yapı sayesinde mümkün olan bu yapıda seçtiğiniz makaleler internetten çekilerek kitap haline getirilip adresinize yollanıyor. PDF olarak da edinebileceğiniz kitapların gelirinin yüzde 10'u Wikipedia Vakfı'na bağışlanıyor.

8,90 dolardan başlayan kitaplarda önceden seçilerek hazırlanmış kimi başlıklar da PediaPress sitesinde listeleniyor (getir.net/d1q). 15 kategorideki 622 kitaptan oluşan katalogdaki en pahalı başlıklardan birisiyse 96 dolar etiketli 3 cilt ve 2 bin 293 sayfalık Beatles kitabı. Wikipedia'nın güncel çalışmalarından biriyse içeriğini müstehcen sayılabilecek içerikten temizlemek. Özellikle çocuk yaştaki kullanıcıların kolayca ulaşabileceği cinsellik içeren makalelerdeki görsel içeriğin temizlenmesi için editörler yoğun bir mesai harcıyor.