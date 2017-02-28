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BBC Türkçe

Wikipedia Irak'ta ücretsiz olacak

Irak'ta Wikipedia Zero programı kapsamında Wikipedia'ya cep telefonları üzerinden ulaşmak ücretsiz olacak ve kullanılan data, telefon faturasına yansımayacak. Program özellikle gelişmekte olan 59 ülkede uygulanıyor.

28 Şubat 2017 15:15

Irak'ta cep telefonu operatörü Asiacell, müşterilerinin akıllı telefonlar üzerinden Wikipedia'ya girmelerinin ücretsiz olacağını ve Wikipedia sayfalarını açmak için tüketilen datanın faturalara yansıtılmayacağını duyurdu.

Wikipedia Zero programı 2012 yılından bu yana 59 ülkede uygulanıyor.

Wikipedia Zero gelişmekte olan ülkelerde siteye cep telefonları ile ücretsiz erişim sağlamak amacıyla Wikimedia Vakfı tarafından geliştirildi.

Wikimedia Vakfı mümkün olduğunca fazla kişiye "insanoğlunun bilgi birikimini" taşımak istediklerini söyledi.

Ancak bazı çevreler bu projenin internetin tarafsızlığı ilkesini ihlâl ettiğini savunuyor.

Avrupa Dijital Hakları grubunun direktörü Jo McNamee "İnternet tarafsızlığı bütün verilerin eşit olarak muamele görmesi demektir" dedi.

Ücretsiz Wikipedia projesi Irak'ta bugün başlıyor.

Wikimedia Vakfı sitesinde yaptığı açıklamada programa katılmak için GSM şirketlerine bir ücret ödemediğini ve bu şirketlerin Wikipedia üzerinde herhangi bir editoryal yetkiye sahip olmadıklarını söyledi.

Irak'ta Sarmad Saeed Yassen ve eşi Ravan Jaafar Altaie gönüllü Wikipedia editörleri olarak Arapça ve Kürtçe dillerinde çalışıyor.

Irak'ın Erbil kentinde telekomünikasyon mühendisi olarak çalışan Yaseen, "Mobil internet her yerde bulunuyor ancak ücretler oldukça yüksek. Wikipedia'nın ücretsiz olması insanlar ve şirketler için çok önemli" dedi.

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