Wikipedia'daki 27 bin İskoçça başlığı dili bilmeyen biri girmiş: Başladığımda 12 yaşında bir çocuktum

ABD’li bir gencin, Wikipedia’da bilmediği bir dilde yaklaşık 27 bin başlık girdiği ortaya çıktı. İskoç dilinde girilen binlerce başlığın, platforma duyulan güveni sarsabileceği bildirildi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Wikipedia'da İskoç dilinde giilen içeriklerin yüzde 49'unun İskoçça bilmeyen bir genç imzasıyla girildiği tespit edildi. Wikipedia başlıklarını AmaryllisGardner kullanıcı adıyla giren genci, Ultach isimli bir Reddit kullanıcısı fark etti. Kullanıcının aktardığına göre 19 yaşındaki genç, 27 bin başlığın yanında 200 bine yakın düzenleme de yaptı.

AmaryllisGardner’ın girdiği içeriklerin çoğunda sözcüklerin yanlış yazıldığını ve dil bilgisi kurallarına uyulmadığı ifade edildi. Kullanıcının, İngilizce cümleleri İskoç diline çevirmek için Google Translate gibi bir uygulama kullandığı düşünülüyor.

Olayı ortaya çıkaran Reddit kullanıcısı, “Bence bu kişi, İskoç diline tarihteki herkesten daha çok zarar verdi” ifadelerini kullandı.

AmaryllisGardner ise eleştirilere Wikipedia’dan cevap verdi ve pişmanlık duyduğunu söyledi ve ekledi: Başladığımda 12 yaşında bir çocuktum. O yaşta geliştirdiğiniz alışkanlığın sağlıksız ve faydasız olduğunu göremiyorsunuz.