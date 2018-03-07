Wikipedia: Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız itiraz hâlâ sonuçlanmadı, sorun acilen çözülmeli

Wikipedia Yönetim Kurulu Başkanı Katherine Maher, ürkiye'de devam eden Wikipedia yasağıyla ilgili, "İçeriklerin kontrolü üzerinde bizim bir etkimiz yok" dedi.

euronews Türkçe'ye yaptığı açıklamada Nisan 2017 tarihinden bu yana Türk yetkililerle çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Maher, Türk mahkemelerine söz konusu yasağın gözden geçirilmesi için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını söyledi.

Aradan geçen 10 aylık süre sonunda Wikipedia'nın Türkiye'de hala kapalı olduğunu hatırlatan Maher, "Türkiye bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Bizim Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız itiraz da henüz sonuçlanmadı. Sorunun acil bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Türkiye'de her gün öğrenci, öğretmen ve diğer profesyonel meslekten insanlar bu küresel açık bilgi platformuna erişimden mahrum bırakılıyor." dedi.

Wikipedia'nın içeriğinin nasıl çalıştığı bilinmiyor

Yasağın kaldırılması için başlatılan #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) mesajlarının, Wikipedia'nın insanlar nezdindeki değerini gösterdiğini söyleyen Katherine Maher, "Türkiye'den yetkililerle görüştük. Birçok görüşmede onlara Wikipedia'nın yegane modelini ve bizim içerik yönetim sistemimizin diğer platformlardan farklı olduğunu anlatmaya çalıştık." vurgusunu yaptı.

Görüşmelerin şu ana kadar sonuçsuz kaldığını söyleyen Maher, "Sansüre karşı dururken hükümetin kaygılarını da anlamaya çalıştık. Wikipedia'nın serbest, sınırsız erişime ve her yerden insanların katılımına dayanan bir sistemi olduğunu gösterdik. Ayrıca Wikipedia'daki bilginin, Wikimedia Vakfı dahil hiçbir merkezi sistem tarafından yazılmadığını ve kontrol edilmediğini de aktardık." ifadelerini kullandı.

Wikipedia içeriklerini kimin kontrol ettiği konusunda basında kafa karışıklığı olduğunu dile getiren Wikimedia Vakfı sözcüsü Samantha Lien ise Wikipedia'dan içerik kaldırılması konusunun kendilerinin kapasitesi dışında olduğuna dikkat çekti.