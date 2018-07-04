Wikipedia AB'yi protesto ediyor; üç dildeki yayın durduruldu!

Wikipedia, interneti bir 'denetim aracı' haline getirdiği için eleştirilen yeni telif hakkı düzenlemesini protesto etmek için yarın Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylama öncesi İtalyanca, ispanyolca ve Lehçe sitelerini süresiz kapatma kararı aldı.

Wikipedia'nın İtalyanca, İspanyolca ve Lehçe versiyonu Avrupa Birliği'nin (AB) yeni telif hakkı düzenlemesini protesto etmek için salı günü kapatıldı. İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya göre, bu düzenleme internet üzerinde yapılan paylaşımlara büyük ölçüde sınır getirecek.

Wikipedia'nın kapatılan versiyonlarında site üzerinde herhangi bir konu arayan kullanıcıları AB'nin 'Dijital Tek Pazar Yönergesi' sayfasına yönlendirdi.

Yönergede, internet ortamında herhangi bir materyalin kısa bir bölümünün dahi yeniden çoğaltılması halinde yayıncıların telif ücreti talebi haklarının genişletilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Ayrıca yönerge, video paylaşım sitesi YouTube gibi platformları da kullanıcıların yüklemeye çalıştığı tüm içeriği taramak zorunda bırakacak ve telif haklarını ihlal eden içerikleri otomatik olarak engelleyecek.

“Teklif onaylanırsa bir gazete yazısını sosyal ağlarda paylaşmak imkânsız hale gelebilir”

Wikipedia gibi özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran Wikimedia Vakfı, bu hafta AB Parlamentosu'nda oylamaya sunulacak olan yönergeye karşı internetin özgürlüğünü savunan aktivistlere katıldı.

it.wikipedia.org sitesini ziyaret eden kullanıcılar sitenin hizmet vermeyeceği bilgisi ile karşılaştı.

Wikipedia İtalya'nın konuyla ilgili bildirisinde, "Teklif onaylanırsa, bir gazete yazısını sosyal ağlarda paylaşmak ya da bir arama motoruyla bulmak imkansız hale gelebilir" ifadeleri yer aldı.

“Wikipedia tamamen kapanmak zorunda kalabilir”

'Wikipedia tamamen kapanmak zorunda kalabilir' denen bildiride sitenin protesto amaçlı kapatıldığı belirtildi.

Üç deilde hizmet veren tüm Wikipedia sayfaları ülke içinden ya da dışından siteye girenlerin erişimine kapatılırken, salı sabahı başlayan protestonun ne zaman sona ereceği belli değil.

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin 5 Temmuz Perşembe gününe kadar yönergeyi oylaması bekleniyor.

Wikimedia Vakfı, AB sakinlerini o tarihten önce temsilcileriyle temasa geçmeye ve birkaç milletvekilinin halihazırda yapmayı taahhüt ettiği gibi yeni telif hakkı düzenlemesine karşı oy kullanmaya ikna etmelerini istiyor.